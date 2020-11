Høgre og Ap fell – Sp fossar fram

innenriks

Sp har ein oppgang på 2,7 prosentpoeng frå oktobermålinga og 5 prosentpoeng betre enn septembermålinga, viser den nye målinga Norstat har gjort på vegner av Vårt Land. Høgre endar ned 2,4 prosentpoeng, medan Arbeidarpartiet fell 2,6 prosentpoeng.

– Koronagevinsten har vore ganske markant for Høgre, størst i mars og april. Før det låg dei veldig dårleg an og under 20 prosent. Dei merka regjeringsslitasje. Ein kan tenkje seg at om det ikkje var for krisa, så hadde partiet lege betydeleg lågare, seier valforskar Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Om dette var valresultatet, ville Senterpartiet og Ap vorte like store på Stortinget med 38 representantar kvar. Med SV på laget ville dei tre partia hatt 89 representantar. Eit fleirtal krev 85 representantar.

Oppslutninga til partia i prosent (endring frå oktober i parentes):

Høgre 21,9 (-2,4), Ap 20,9 (-2,6), Sp 19,3 (+2,7), Frp 12,6 (-0,6), SV 7,4 (+1,4), Raudt 4,0 (-0,1), MDG 4,2 (+0,5), KrF 2,9 (-0,5), Venstre 3,0 (-).

Målinga vart gjennomført frå 9. til 15. november av Norstat for Vårt Land med 952 respondentar. Feilmarginen er mellom 1,2 og 3,0 prosentpoeng og han er størst for dei største partia. Alle endringane i målinga er innanfor feilmarginen.

(©NPK)