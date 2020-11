Forbrukarvernet blir styrkt og modernisert

innenriks

Det blir òg foreslått strengare sanksjonar ved brot på forbrukarvernreglane.

Det blir foreslått at grove brot på sentrale forbrukarvernreglar skal kunne føre til eit gebyr på inntil 4 prosent av omsetninga eller 25 millionar kroner. Det høgaste beløpet skal leggjast til grunn.

Grove brot kan til dømes vere å gjentekne gonger krevje betaling frå forbrukarar utan at dette er avtalt.

– Forslaget kan innebere vesentleg høgare gebyr for selskap som systematisk bryt grunnleggjande forbrukarvernreglar, ved til dømes å bruke urimelege avtalevilkår eller forsøk på å villeie forbrukarane. Eg håpar og trur at forslaget vil medverke til at næringsdrivande tenkjer seg om to gonger før dei utfordrar forbrukarvernet, seier forbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i ei pressemelding.

Andre tiltak som blir foreslått, er forbod mot dørsal i helgar og etter klokka 21, krav om å oppgi reell førpris der prisen blir marknadsført som nedsett og forbod mot å bruke falske brukaromtalar i marknadsføring.

Mange av krava gjeld allereie i dag, men no blir det foreslått å lovfeste desse rettane.

Høyringsfristen er sett til 17. februar neste år.

(©NPK)