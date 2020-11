Estlands president: – Folkeretten er vår atombombe

innenriks

– Det er veldig sjeldan no om dagen å ha ekte møte, så eg er veldig glad for å vere i kalde, klare Oslo i dag, sa Kaljulaid då ho møtte statsminister Erna Solberg (H) fredag morgon.

Den estiske presidenten er på offisielt besøk i Noreg og avla visitt hos statsministeren før audiens på Slottet.

Estland og Noreg har noko viktig til felles det kommande året. Begge vil nemleg sitje i FNs tryggingsråd, der Estland er valt inn for 2020–2021 og Noreg for 2021–2022.

Løfte fram folkeretten

Kaljulaid seier ho ventar tett samarbeid med Noreg, som ho meiner har veldig like mål som Estland.

– Det er ikkje første gong Noreg blir med i Tryggingsrådet, medan for oss er det første gong vi er der. Likevel ser vi kor stor pris FN-fellesskapet set på dei valde medlemmene av Tryggingsrådet, spesielt dei små landa. For vi held oss til folkeretten, seier Kaljulaid til NTB.

Så siterer ho noko Estlands tidlegare president Lennart Meri pleidde å seie om rolla til små land:

– Folkeretten er vår atombombe.

Små land står opp for folkeretten og det internasjonale avtaleverket, og det blir sett pris på i FN, utdjupar ho.

Norsk program

Solberg seier ho trur Noreg vil dra nytte av Estlands erfaringar i Tryggingsrådet det siste året.

Samtidig har regjeringa eit eige program for dei to åra Noreg er valde inn, og både inkludering av kvinner og koplinga mellom klima og tryggleik er problemstillingar som Noreg vil prioritere.

– Det blir hardt arbeid, seier Solberg.

– Vi er alle klar over at spenningane internasjonalt mellom dei permanente medlemmene i Tryggingsrådet er ei utfordring for måten Tryggingsrådet fungerer på. Det er ikkje nytt, det har vore slik sidan FN vart grunnlagt, legg ho til.

Krise i Brussel

I møtet diskuterte Solberg og Kaljulaid òg tema som grøn omstilling og koronapandemien. Kaljulaid seier ho håpar på tettare samarbeid mellom dei nordiske og baltiske landa i energipolitikken.

– Som Nordisk råd har sagt, er vind den nye olja og vatn det neste batteriet.

Men i Brussel er forhandlingane no fastlåste om det kanskje viktigaste verktøyet i omstillinga – EUs nye langtidsbudsjett og det store koronakrisefondet Next Generation EU. Konflikten har oppstått fordi Polen og Ungarn nektar å godta ein klausul om at utbetalingar kan haldast tilbake for land som ikkje respekterer prinsippa til rettsstaten.

– Vi støttar det tyske formannskapet og stoler på at dei vil finne ei rask løysing. Eg er trygg på at løysinga dei finn, vil vere akseptabel òg for Estland, seier Kaljulaid til NTB.

Ifølgje henne står EUs truverd på spel.

– Vi håpar sterkt at det vil bli gjort framsteg raskt, seier Kaljulaid.

(©NPK)