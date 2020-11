Arkivverket lanserer liste over aktørar av nasjonal betydning

innenriks

– Vi ser på aktørane på lista for å vere av nasjonal betydning med arkiv som bør undersøkjast og eventuelt blir bevart for ettertida. Dette er eit heilt nødvendig grep for å redde historiske data i privat sektor, seier riksarkivar Inga Bolstad.

Equinor, Vy, Finn.no, Oslo Børs, NTB, Islamsk Råd Noreg, Jehovas vitne, Norwegian, DNT, NOAS, NHO, Noregs Bygdeungdomslag, Regnskogfondet, Sisters in Business, Naturvernforbundet, Norske Kveners Forbund, NRK, Resett, Folkeaksjonen nei til meir bompengar, First House, Svalbard næringsforeining og Tine er nokre av aktørane du vil finne på lista.

Lista er ein del av Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiv, lagd på oppdrag frå Kulturdepartementet.

Medan statlege styresmakter har plikt til å levere arkiva sine til Arkivverket, har bedrifter og organisasjonar inga tilsvarande plikt. Dermed blir òg langt mindre arkivmateriale frå privat sektor bevart.

Planen tek utgangspunkt i samtida vår. Den tek høgd for at vi lever i ei digital tid der dokumentasjon blir skapt og forvitrar i eit heseblesande tempo, skriv Arkivverket i ei pressemelding.

