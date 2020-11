Tromsø tilrår testing av reisande frå raude område – men lettar på andre koronatiltak

innenriks

Testinga gjeld òg for personar som kjem frå raude område i Noreg.

I samband med auka smitte i Tromsø for to veker sidan, innførte kommunen nokon lokale tiltak. No meiner kommuneoverlegane at smitten er under kontroll og lettar derfor på ein del av tiltaka.

– Det er no fem dagar sidan siste positive prøve med ukjend smittekjelde, og tre dagar sidan siste positive som er smitta i Tromsø. Det viser at tiltaka har verka, og at vi no kan lette litt på nokon av dei, seier smittevernoverlege Trond Brattland i ei pressemelding frå kommunen.

(©NPK)