Talet på permitterte servitørar til vêrs

innenriks

I alt er over 12.400 servitørar no permitterte, mot om lag 8.000 i oktober.

– Etter ein jamn nedgang i talet på permitterte over mange månader ser vi no ein ny auke for serveringsnæringa. I midten av november ser vi mellom anna at kokkar og servitørar er dei enkeltyrka i Noreg med flest permitterte, seier Navs statistikksjef Ulf Andersen.

I veke 46 fekk Nav 12.100 søknader om dagpengar. Av desse var over 5.000 frå personar tilsette i serveringsnæringa. Fire av ti jobbar på serveringsstader i Oslo, opplyser Nav.

(©NPK)