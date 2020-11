Snø og vanskelege køyreforhold fleire stader i landet

innenriks

I Trøndelag melder politiet om vogntog som sperrar vegen både ved Frostaporten og i Klæbu i Trondheim. Dei melder dessutan om problem for fleire vogntog like ved svenskegrensa i Meråker.

– Tre trailerar står fast på E14 ved Rypetoppen. Dei står «vanskeleg til» og kan komme brått på. Bilistar i området må vere merksame, skriv dei.

Tidlegare på dagen mista eit vogntog kontrollen og køyrde inn i eit hus i Malvik. Ingen vart skadde i hendinga.

På E6 i Dombås er fartsgrensa sett ned til 50 etter at eit vogntog velta og køyrde av vegen torsdag ettermiddag. Over Strynefjellet er det no kolonnekøyring etter at uvêr stengde vegen tidlegare torsdag.

Også i Nordland melder politiet om vanskeleg føre fleire stader.

(©NPK)