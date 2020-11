Redd barna utset fredsprisfest

innenriks

Den alvorlege smittesituasjonen i Oslo fører til at direktøren for FNs matvareprogram, David Beasley, ikkje kjem til Oslo i desember for å få Nobels fredspris på vegner av organisasjonen.

Torsdag opplyser Redd Barna at også Redd barnas fredsprisfest blir utsett. Festen vil bli gjennomført på same dag som resten av arrangementa for fredsprisvinnaren FNs matvareprogram.

Barneskuleelevar frå Grünerløkka, Kampen og Vålerenga skule i Oslo arrangerer festen for årets vinnar. Dei er opptekne av at FNs matvareprograms arbeid er viktigare enn nokon gong, sidan mange fleire blir ramma av svolt i den verdsomspennande pandemien.

– Det er derfor ekstra trist å utsetje, men samtidig er barna som skal arrangere fredsprisfesten veldig innstilte på å lage ein stor og viktig fest for David Beasley og dei andre i FNs matvareprogram når det blir mogleg i 2021, seier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Redd barna har dei siste 23 åra laga fest for fredsprisvinnarane, der barna sjølv er produsentar, programleiarar og presseansvarlege.

