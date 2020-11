Opposisjonen splitta om testing på grensa

innenriks

– Regjeringa har gjort for lite for å avgrense importsmitte. Derfor vel Arbeidarpartiet å støtte forslaget om ein plan for innføring av obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Noreg, seier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap.

– Vi håpar Senterpartiet kan bli med og sikre eit fleirtal her, legg ho til.

Frp og Ap vil ha fleirtal for forslaget i Stortinget viss dei får med seg Sp.

Men det får dei ikkje utan vidare. Senterpartiets stortingsgruppe har nemleg bestemt seg for å fremje sitt eige forslag i staden.

– Vi ber regjeringa vurdere ein modell for auka testing av covid-19 ved grensa som kan bidra til lågare smitte i Noreg, og spesielt vurdere innføring av eit testregime slik Island har innført, seier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Ho fryktar at eit regime med berre éin test ved grensa kan føre til auka smitte i Noreg, spesielt viss negativ test gjer at ein slepp karantene.

– Erfaring frå Island viser at éin av fire testar som blir tekne på grensa, er falskt negative. Det gir ein falsk tryggleik, åtvarar Toppe.

