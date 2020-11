Norwegian stupte på raud børs

innenriks

Norwegian-aksjen, som igjen blir handla på børsen etter børspausen onsdag ettermiddag, fall med over 15 prosent allereie like etter opninga. Det kriseramma flyselskapet opplyste onsdag at det søkjer konkursvern for sine to dotterselskap i Irland. Ved børsslutt er aksjen ned med 15,7 prosent.

Aksjen til hydrogenselskapet Nel var den mest omsette torsdag, etter positive nyheiter om utvikling av eit produksjonsanlegg i Spania. Aksjen steig 6,9 prosent.

Av andre aksjar på lista over mest omsette, var det berre DNB og Akva group som enda med positivt forteikn, på høvesvis 2,1 og 1,6 prosent.

Equinor (-1,9), Mowi (-4,2), DNB (-1,8), Aker BP (-0,1), Yara (-2,0) og Telenor (-0,6) bidrog alle til ein raud børsdag.

Eit fat nordsjøolje blir omsett ved 17-tida for 44,1 dollar, opp 0,18 prosent. Eit fat amerikansk lettolje er omtrent uendra på 4,6 dollar fatet.

Dei tonegivande børsane i Europa hamna alle under null-streken torsdag. I London fall FTSE 100-indeksen 0,75 prosent, medan DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris hadde svekt seg høvesvis 0,7 og 0,6 prosent.

