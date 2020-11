Norwegian i fritt fall på børsen etter opning

innenriks

Hovudindeksen fall med over 0,5 prosent frå start, for så å ta seg inn igjen med 0,35 prosents fall til 908,61 poeng.

Etter dei kaotiske opningsminutta har hovudindeksen etter ein halvtime med handel falle ytterlegare med 0,65 prosent til 906,19 poeng.

Norwegian-aksjen, som igjen blir handla på børsen etter at det vart innført børsstopp onsdag, fall med over 15 prosent etter opning. Det kriseramma flyselskapet opplyste onsdag at det søkjer konkursvern for fleire av dotterselskapa sine i Irland. Etter ein halvtime med handel er aksjen ned med 16,1 prosent

Norwegian-aksjen var òg han mest omsette rett etter opning, før hydrogenselskapet NEL overtok på topp etter positive nyheiter om utvikling av eit produksjonsanlegg i Spania. Aksjen går fram med 6,7 prosent.

Også tungvektarane DNB og Equinor passerte etter kvart Norwegian på lista over mest omsette. Desse tungvektarane er ned med høvesvis 1,9 og 1,2 prosent.

Oljeprisen stig òg torsdag morgon. Eit fat nordsjøolje blir omsett for rundt 44,3 dollar, opp med rundt 0,4 prosent.

