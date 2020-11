Nedgang i industriinvesteringar hittil i år

innenriks

I Statistisk sentralbyrås investeringsundersøking for industrien – gjennomført i november – blir dei samla investeringane for verksemdene innanfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2020 anslått til om lag 251 milliardar kroner målt i løpande verdi.

Dette svarer til ein nedgang på 2,4 prosent samanlikna med 2019-anslag gitt på same tid i fjor, ifølgje SSB.

Nedgangen kjem hovudsakleg av betydeleg lågare investeringar innanfor industrien, medan investeringane i kraftforsyning og olje- og gassverksemd ligg an til å ende på om lag same nivå som i 2019.

Anslaga for industrisektoren er 16 prosent lågare enn anslaget for 2019, noko som kjem av uvisse knytte til korleis koronapandemien påverkar investeringane. Samtidig peikar SSB på at investeringane i 2019 heldt eit historisk sett høgt nivå.

Anslaga for 2021 er òg påverka av effektane av koronapandemien og antydar ein betydeleg nedgang på 9 prosent samanlikna med tilsvarande anslag for 2020 gitt på same tid i fjor. For neste år er det spesielt olje- og gassverksemda som reknar med ein nedgang, men både industrien og kraftforsyning bidreg òg i negativ retning.

(©NPK)