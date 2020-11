NRK: Store delar av Oslo lufthamn Gardermoen blir stengd på grunn av pandemien

innenriks

Avinor har ifølgje NRK vedteke å stengje Pir Nord, som omfattar både innanlands- og utanlandstrafikken, og heile den austre delen av avgangshallen. Stenginga skal skje «i løpet av kort tid».

– For det første driv vi lufthamna med éin rullebane no der vi vekslar mellom dei to vi har. I tillegg skal vi no stengje ned halvparten av avgangshallen, så berre den nyaste delen vil vere open framover. Passasjerane vil oppleve det ved at dei ser at vi set opp byggeveggar og fysisk stengjer av denne delen av terminalen, seier lufthamndirektør Stine Ramstad Westby.

Koronapandemien har ført til eit kraftig fall i reisande i 2020. Ifølgje Westby vil dei ende på i underkant av 10 millionar reisande i år, mot 29 millionar i 2019. Førre veke viste trafikktala at nedgangen i talet på passasjerar var på 86 prosent samanlikna med same veke året før.

Lufthamndirektøren fryktar masseoppseiingar når moglegheita for å permittere vidare går ut til våren.

– Eg trur vi går ein tøff vinter i møte, med låg trafikk – særleg utanlands, seier Westby til NRK.