Høgre åtvarar om kostnadene ved auka minstepensjon

Ein auke av minstepensjonen kan koste samfunnet opp mot 50 milliardar kroner årleg om 30 år, hevdar fungerande arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

– Kostnadene ved å gjere dei grepa som blir foreslått her, vil vere 5 milliardar kroner neste år. Men i 2050 vil det vere 46 milliardar kroner, seier Asheim til NRK.

SV og Frp har gått saman om å løfte situasjonen for minstepensjonistane. Mellom anna vil dei at pensjonen skal aukast til nivået for EUs fattigdomsdefinisjon, 60 prosent av medianinntekta i eit land.

For norske minstepensjonistar inneber dette eit inntektshopp på drygt 40.000 kroner, har regjeringa rekna ut. I dag får ein einsleg minstepensjonist rundt 204.000 kroner i året. Gifte og sambuande pensjonistar vil få drygt 25.000 meir i lommeboka dersom forslaget får gjennomslag.

For neste år vil prislappen altså vere om lag 5 milliardar kroner. Årsaka til at kostnaden vil bli nærare ti gonger så høg i 2050, er at det vil vere fleire pensjonistar.

Verken SV-leiar Audun Lysbakken eller Frp-leiar Siv Jensen vil gå god for reknestykket til regjeringa.

– Det vil koste å bli kvitt fattigdom blant eldre, men langt mindre enn det Høgre har brukt på skattelette som særleg har komme dei rikaste til gode, seier Lysbakken til NRK.

