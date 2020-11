Framleis lenge til avgjerd om Baneheia-gjenopptaking

innenriks

Kommisjonen har møte 25. og 26. november, men allereie no er det klart at det må fleire møte til for å ta ei avgjerd.

– Saka skal opp under det digitale møtet vårt no, men eg trur nok ikkje at vi blir ferdige, seier Gjenopptakingskommisjonens leiar Siv Hallgren til VG.

Ho kan ikkje anslå når ein konklusjon vil vere klar, men slår fast at det er ei krevjande sak, og at det vil vere behov for ekstra møte i tillegg til dei ordinære møta.

Det er sjette gong Viggo Kristiansen ber om å få saka si teken opp att. Det siste kravet vart send til Gjenopptakingskommisjonen i 2017.

Kristiansen og Jan Helge Andersen vart i 2001 dømde for å ha valdteke og drepe Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen sonar i dag ein dom på 21 års forvaring, medan Andersen vart sloppen fri i 2016 etter enda soning.

