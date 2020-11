Forbrukartilsynet ber flyreisande om å sikre seg

innenriks

Flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs seier til NTB at Norwegians grep om den krevjande økonomiske situasjonen ikkje vil berøre dei reisande i Noreg. Det hardt pressa flyselskapet har dei siste seks månadene greidd å kutte 88 prosent av kostnadene i selskapet, rekordmykje blant alle flyselskapa i Europa, som alle slit med konsekvensane av pandemien.

Ifølgje Elnæs sit Norwegian no igjen med ei kontantkasse på 2,9 til 3 milliardar kroner, og med månadlege faste kostnader på om lag 100 millionar er det nok til fleire månaders drift.

– Dei grepa som Norwegian lanserte onsdag, har ikkje noko med Norwegian Air Shuttle og drifta her i Noreg å gjere. Dei blir ikkje ramma av dette, og flya vil flyge som normalt. Det er ingen umiddelbar fare for at Norwegian går tom for kapital med det første, seier Elnæs til NTB.

Konkursfare

Hos Forbrukartilsynet er likevel avdelingsdirektør Jo Gjedrem langt meir nøktern, på vegner av forbrukarane.

– Eg vil seie at det generelt no som det er konkursfare hos ei rekkje bedrifter, blant anna i reiselivet, då er forbrukarane sårbare når dei betaler på forskot, seier han.

Han tilrår forbrukarar å unngå forskotbetalingar, men erkjenner at dette ofte ikkje ei moglegheit, som til dømes når ein vil ut og reise.

– Då er rådet å betale med eit kredittkort eller eit VISA-debetkort. Brukar du kredittkort, har du ein rett etter lova til å få pengane tilbake dersom vara ikkje blir levert. Med VISA-debetkort er det ikkje lovfesta at ein får pengane tilbake, men for norske brukarar er det ein avtale i botnen som gir dei pengane tilbake dersom vara ikkje blir levert, seier Gjedrem.

Rasa i verdi

Etter nyheita onsdag om at selskapet vil be om konkursvern for to av dei irske dotterselskapa sine, svarte marknaden torsdag med å sende aksjen ytterlegare 12 prosent ned til ein pris så låg som 42 øre.

Norwegian opplyser at dei har refundert reiser for 6 milliardar kroner til kundane dei siste månadene, men at dei framleis er nokon hundre, litt meir kompliserte saker som står att. Etter avslaget av vidare krisestøtte frå staten førre veke, har selskapet gått frå å ha 21 til berre seks fly i lufta. Dei opererer no på 12 ruter og 13 destinasjonar i Noreg.

– Det er veldig krevjande å planleggje framover i tid så lenge pandemien går føre seg, seier kommunikasjonsrådgivar Christer Baardsen i Norwegian til NTB.

Han opplyser at flyreiser fram til midten av juni så langt er lagt ut for sal, men at det snart òg vil vere mogleg å bestille reiser utover hausten neste år.

Sjølv om konsernsjef Jacob Schram uttrykte optimisme om framtidig auka trafikk og fleire reisande etter kvart som ein vaksine mot covid-19 kjem, vil ikkje selskapet torsdag gå ut med planane for framtida.

Redning eller skrekk

Flyanalytikar Elnæs seier at det ikkje er nokon flyselskap som tør planleggje særleg langt fram i tid om dagen. Han viser til at eit av Norwegians søsterselskap, det britiske lågprisselskapet EasyJet, no berre flyg med 20 prosent av kapasiteten.

– Viss det no kjem vaksinar som blir godkjende, og det kjem ein plan for å rulle denne ut, så kan flytrafikken for sommaren 2021 vere redda, men det er altfor tidleg å seie noko om det. Viss vaksinane derimot feilar, blir 2021 derimot året skrekkeleg for luftfarten, seier Elnæs.

