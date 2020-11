Finanstilsynet er bekymra over låntakarar med høg gjeld

innenriks

Finanstilsynet har i årets bustadlånsundersøking gått gjennom nærare 8.000 nye lån og 4.000 nye rammekredittar (kreditt der kunden kan trekkje opp igjen allereie betalt tilbake hovudkrav) som er gitt til bustadeigarar etter 1. august.

Undersøkinga viser at 45 prosent av innvilga lånebeløp vart teke opp av låntakarar med gjeldsgrad (kor mange gonger inntekt ein kan låne), over 400 prosent, medan 27 prosent vart gitt til låntakarar med gjeldsgrad over 450 prosent. Mange låntakarar som tek opp nye lån med pant i bustad, har høg forbruksgjeld.

– Årets bustadlånsundersøking viser at ein stor og aukande del av nye lån blir tekne opp av låntakarar med høg samla gjeld. Mange låntakarar har både høg samla gjeld i forhold til inntekt, og bustadlån som utgjer ein høg del av verdien på bustaden, direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet.

– Dette er urovekkjande då desse låntakarane kan vere særleg sårbare ved bortfall av inntekt, auka rente eller fall i bustadprisar, seier han vidare.

Gjeldsgrada auka

Delen nye lån som blir gitt til låntakarar med både høg gjelds- og lånegrad, har auka det siste året.

Den gjennomsnittlege gjeldsgrada hos låntakarar som tok opp nye bustadlån, auka til 338 prosent i årets undersøking. Det er 4 prosentpoeng høgare enn i 2019 og 20 prosentpoeng høgare enn i 2016 (før gjeldsgrada vart regulert i lovverket).

Bustadlånsundersøkinga viser òg at låntakarar som tok opp nytt nedbetalingslån med bustad i Oslo som hovudtryggleik, har ei høgare gjennomsnittleg gjeldsgrad enn låntakarar elles i landet. I Oslo ligg gjeldsgrada på 389 prosent, medan elles i landet er gjeldsgrada på 33 prosent. Lånegraden (kor stor del av bustaden som er lånt) er likevel lågare i Oslo enn resten av landet.

Denne forskjellen må sjåast i lys av at bustadprisane er særleg høge i Oslo, skriv Finanstilsynet i rapporten.

Førstegongskjøparar opp mot grensa

Mange førstegongskjøparar ligg òg tett opp mot krava til maksimal gjeldsgrad eller lånegrad, melder tilsynet.

Omtrent halvparten av førstegongskjøparane i undersøkinga hadde ein lånegrad på mellom 80 og 85 prosent etter låneopptaket, medan 19 prosent hadde ein lånegrad over 85 prosent.

Undersøkinga viser òg at delen nye lån til låntakarar med utilstrekkeleg beteningsevne er redusert noko frå undersøkinga i fjor. I årets undersøking har 3 prosent av låntakarane utilstrekkeleg beteningsevne – som er definert som at dei ikkje vil tole å tole 5 prosentpoeng auka rente.

Delen som ikkje klarer dette, er størst blant låntakarar under 25 år med 8 prosent (med framleis ein nedgang), medan blant bustadlånskundar over 65 år er delen 5 prosent.

Fryktar rentestigning

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) meiner at den høge gjeldsgrada kan føre til at Noregs Bank ser seg nøydde til å heve renta raskare enn venta.

– Covid-19 har ikkje gitt ein standard etterspurnadsdriven nedtur i økonomien. Stadig fleire unge «maksar» bustadlånet. Med høge bustadprisar er det ikkje overraskande at unge slit med å halde seg innanfor grensene i bustadlånsforskrifta. For mange låner rett og slett for mykje, seier han i ein kommentar til tala.

Administrerande direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund meiner ein har valet mellom pest og kolera.

– Pesta er finansiell ustabilitet som følgje av at nokre hushald låner for mykje pengar. Kolera er fall i bustadverdiar og norsk økonomi som følgje av at styresmaktene strammar for hardt til i utlånsreguleringa. I denne situasjonen er pest å føretrekkje, seier han.

Finanstilsynets bustadlånsundersøking blir gjennomført årleg og inkluderer eit utval nye lån som er tekne opp med pant i bustad. 30 av dei største bankane gir opplysningar i undersøkinga.

