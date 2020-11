FHI: Skal vere klar for vaksinasjon frå over nyttår

innenriks

Til NRK seier svenske Richard Bergström, som er bindeleddet til norske styresmakter til vaksineleverandørane, at han trur at det vil komme leveransar med koronavaksinar utover i januar. Føresetnaden er at logistikk og styresmaktsgodkjenning klaffar.

Smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI stadfestar overfor kanalen at det blir planlagt for at vaksinasjon kan starte over nyttår.

– Vi tek høgd for det. Vi skal vere klare og førebudd på vaksinasjon frå januar månad, og vi skal òg ha ei rekkjefølgje for prioritering av dei første dosane som kjem då, seier han.

Førebels har ikkje det europeiske legemiddelbyrået EMA godkjent nokon vaksinekandidatar.

(©NPK)