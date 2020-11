Bystyrepolitikar i Oslo dømt til ni månaders fengsel for grov Nav-svindel

innenriks

Mannen som no er dømd, er 59 år gamle Danny Chaudhry, som sit som uavhengig representant i Oslo bystyre.

I alt fekk Chaudhry 762.000 kroner i uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg medan han jobba som køyrelærar på sin eigen trafikkskule.

– Bedrageriet vart utført med forsett og hensikta med uretteleg vinning av tiltalte. Han visste at han ikkje hadde krav på desse trygdeytingane, og at han fekk desse ytingane fordi han ikkje oppfylte opplysningsplikta si, heiter det i dommen frå Oslo tingrett.

I retten gav Danny Chaudhry ei tilståing utn atterhald.

Han var òg tiltalt for å ha gitt falsk forklaring i samband med rapporteringane til Nav, men Chaudhry vart frifunnen på dette punktet.

Chaudhry har lang fartstid i politikken i Oslo, og han er i dag uavhengig representant i Oslo bystyre. Han vart vald inn for Folkeaksjonen nei til meir bompengar under kommunevalet i fjor, men melde seg ut av partiet kort tid etterpå. Han har tidlegare vore politikar for Venstre, Frp og Sp.

Bedrageriet skjedde mellom april 2014 og desember 2016. I denne perioden sat ikkje den tiltalte mannen i bystyret.