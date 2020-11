innenriks

– Regjeringa har gjort for lite for å avgrense importsmitte. Derfor vel Arbeidarpartiet å støtte forslaget om ein plan for innføring av obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Noreg, seier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap.

– Vi håpar Senterpartiet kan bli med og sikre eit fleirtal her, legg ho til.

Frp og Ap vil ha fleirtal for forslaget i Stortinget viss dei får med seg Sp.

