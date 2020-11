Ap flaggar førebels støtte til berre eitt av pensjonsforslaga

innenriks

Alle dei ni partia på Stortinget møtest torsdag ettermiddag etter invitasjon frå Framstegspartiet og SV om å danne eit nytt pensjonsforlik.

Frp og SV har funne saman på tvers av dei politiske blokkene om seks endringsforslag til det noverande pensjonssystemet. Regjeringspartia er lunkne, og derfor er partia truleg avhengige av støtte frå Arbeidarpartiet for å få fleirtal.

Støttar ny modell

Ap-leiar Jonas Gahr Støre vil førebels berre signalisere støtte til eitt av dei seks forslaga – å endre den noverande utrekningsmodellen for pensjon.

– Vi har ikkje diskutert alle desse seks forslaga. Det som openbert er i tråd med politikken vår, er at vi regulerer pensjonane på ein betre måte så pensjonistane ikkje går i minus når vi går i pluss, seier Støre til NTB.

Forslaget inneber å endre dagens system der pensjonane blir underregulerte med 0,75 prosent til ein ny modell der pensjonane skal bereknast ut frå eit gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

– Opnar nye spørsmål

Dei fem andre forslaga inneber mellom anna ein plan for årleg opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense, forhandlingsrett for organisasjonane til pensjonistane, og at Pensjonistforbundet skal få plass i Det tekniske berekningsutvalet (TBU).

Alle partane i arbeidslivet har flagga sterk motstand mot det siste, og fleire organisasjonar er kritiske til å gi pensjonistorganisasjonane forhandlingsrett.

– Vi er opne for å snakke om desse forslaga, men vi ser at det er at fleire nye spørsmål som opnar seg på kvart punkt. Gjer du noko på eitt område, så får det konsekvensar på eit anna, og det må vi kartleggje, seier Støre.

Støre seier Ap i tillegg har lagt inn nokre eigne forslag, som å innføre pensjon frå første krone.

Minstepensjonistløft kostar 6,3 milliardar

Særleg må spørsmålet om å auke minstepensjonistane til EUs fattigdomsgrense blir vurdert nøye, seier Ap-leiaren.

– Det har mange konsekvensar. Vi har gjort løft for minstepensjonistane i budsjetta våre tidlegare, men det opnar mange spørsmål, så det må vi sjå nøye på viss det er noko vi skal jobbe med, seier Støre på eit spørsmål frå Aftenposten.

Dersom ein frå nyttår hevar minstepensjonen til over EUs fattigdomsgrense, vil det koste 6,3 milliardar kroner. Det viser utrekningar Finansdepartementet har gjort for SV, skriv avisa.

Generasjonskonflikt

Fleire av ungdomspartia seier til Aftenposten at dei fryktar for generasjonskontrakten i pensjonsforliket, og at rekninga vil bli skove over på barn og barnebarn.

Frp-leiar Siv Jensen avviser kritikken.

– Eg synest det er veldig urimeleg viss ein skal hevde at generasjonskontrakten inneber at pensjonistane skal betale rekninga for andre grupper i samfunnet. Det er òg ein del av samfunnskontrakten vår at ein betaler inn pensjon gjennom eit langt arbeidsliv, og så skal ein kunne leve av han etterpå, ikkje at han blir mindre og mindre verd på grunn av underregulering, seier Jensen til NTB.

SV-leiar Audun Lysbakken seier han meiner fleire er bekymra for fattigdomsproblemet blant eldre.

– Dette handlar først og fremst om dei pensjonistane som slit med å betale rekningane, og mange lever i reell fattigdom. Dette er ei historisk moglegheit til å fjerne fattigdom blant eldre i Noreg, seier han.

Partane gjekk frå kvarandre etter ein times møte, samde om å hente inn tal, utrekningar og svar på ei rekkje spørsmål frå Finansdepartementet før dei møtest igjen.

