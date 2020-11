Amedia lanserer ny lokalavis for Oslo

innenriks

– Vi skal lage den avisa Oslo manglar – og treng. Avisa Oslo skal vere ei frisk lokalavis som bryr seg, stiller dei viktige spørsmåla, set dagsorden, skaper debatt og som skal vere først ute med det som skjer innanfor bygrensa, seier Magne Storedal i ei pressemelding frå Amedia.

Han har vore ansvarleg redaktør for Amedia-avisa Romerikes Blad sidan 2013, og blir no ansvarleg redaktør for Avisa Oslo (AO).

AO blir ei abonnementsavis, sjølv om svært mykje av innhaldet òg vil vere ope tilgjengeleg for alle.

Amedia skriv i pressemeldinga at dei vil satse tungt på den nye avisa. Dei jobbar no med å byggje opp ein redaksjon med 35 redaksjonelle medarbeidarar, som skal levere nyheiter døgnet rundt sju dagar i veka.

– Vi veit det er behov for ei avis som AO. Berre ein liten del av innbyggjarane i byen abonnerer i dag på ein av dei lokale bydelsavisene i Oslo. Vi skal samle Oslo i éi avis igjen, og fylle rommet mellom bydelsavisene og region- og riksavisene, seier Storedal.

