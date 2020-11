Vinnaren av Nobels fredspris utset besøket til Oslo

innenriks

På grunn av den alvorlege smittesituasjonen i Oslo, har Den norske Nobelkomite og direktøren for FNs matvareprogram, David Beasley, vorte samde om å utsetje dei planlagde besøka hans til Oslo i desember for å få Nobels fredspris på vegner av organisasjonen.

Det opplyser Nobelkomiteen onsdag.

– Med dei gjeldande smittevernreglane i hovudstaden vil det i praksis ikkje vere mogleg å gjennomføre prisseremonien og andre delar av det tradisjonelle programmet til prisvinnaren på ein god og verdig måte.

Understrekar alvoret

Sekretær Olav Njølstad ved Nobelinstituttet opplyser i ein e-post til NTB at avgjerda understrekar alvoret i den noverande smittesituasjonen i Oslo.

– Den avgjerande faktoren var nok at vi innsåg at vi ikkje kunne ha publikum til stades på nokon av arrangementa. Når det er forbod mot innandørsarrangement, blir det vanskeleg å feire ein fredsprisvinnar. Men det ville òg ha vorte svært krevjande å gjennomføre besøket utan å komme i konflikt med smittevernreglane. Vi måtte mellom anna ha sørgt for at Beasley greidde å halde to meters avstand til alle menneske under heile opphaldet.

Blir ingen vanleg seremoni

I pressemeldinga blir det opplyst at dei no vurderer ulike moglegheiter for å halde ei digital prisutdeling.

– Det einaste som er heilt sikkert akkurat no, er at det ikkje blir nokon vanleg seremoni. Men vi skal sørgje for at medaljen og diplomet blir overrekt den 10. desember, slik vi er forplikta til i samsvar med statutta våre, seier Njølstad.

Nobelkomiteen ser for seg at direktør Beasley kan halde sitt nobelforedrag i Oslo rådhus neste år, litt avhengig av korleis pandemien utviklar seg.

– Og at vi då kan feire FNs matvareprogram på ein måte som er ein fredsprisvinnar verdig, seier Njølstad.