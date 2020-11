Solberg stadfestar at større redningshelikopter gir landingsutfordringar

innenriks

Dei 16 nye redningshelikoptera AW101 SAR Queen til over 14 milliardar kroner er for tunge for å lande på ei rekkje av sjukehusa her i landet, avslørte NRK førre veke.

Onsdag vart statsminister Erna Solberg (H) beden om å gjere greie for situasjonen då ho stilte i spørjetimen på Stortinget.

Aps Ingvild Kjerkol peika på at dei nye helikoptera så langt berre kan lande på 15 av dei 21 sjukehusa som dagens Sea King-helikopter kan lande på. Dette inkluderer sjukehusa i Tromsø, Harstad, alle akuttsjukehus i Trøndelag og på Helgeland, og dessutan sjukehusa i Stavanger og på Sørlandet.

Årsaka er at dei nye redningshelikoptera er større, tyngre og har meir rotorvind enn Sea King.

Prioriterte flytid og radius

Erna Solberg seier regjeringa skal sørgje for at dei nye helikoptera skal kunne lande ved dei same sjukehusa som Sea King-helikoptera gjer i dag, eller på andre stader i nærleiken.

Av Kjerkol vart ho utfordra på kor langt unna «andre stader i nærleiken» kunne vere.

– Når situasjonen er akutt, så tel kvart sekund. I Stavanger har ein sagt at flyplassen på Sola er godt nok. Viss det blir situasjonen for mange sjukehus, så har vi ein betydeleg avstand frå der helikoptera kan lande til der medisinsk personell kan ta imot pasientar, påpeika ho.

Solberg svarte at regjeringa prioriterte større radius, lengre flytid og moglegheita til betre redningsaksjonar på fjellet og til havs framfor moglegheita til å kunne lande på sjukehustak, då helikoptera vart valde.

– Det synest eg er ei viktig prioritering med det landet vi har, sa Solberg.

– Potensiell stor svekking

Ho seier ei styringsgruppe no jobbar med landingsspørsmåla, og at det er umogleg å seie kva som blir grensene for avstand til sjukehuset før det arbeidet er ferdig.

Kjerkol meiner landingsutfordringane har avdekt ei potensiell stor svekking i den akuttmedisinske tenesta. Ho peika på at det er ikkje berre småsjukehus som ikkje lenger kan få helikopter på eige område, men store sjukehus som St. Olavs hospital i Trondheim og Universitetssjukehuset i Tromsø.

– Det store spørsmålet er jo; skulle vi gått for helikopter som kunne lande på toppen, men ikkje kunne redda på havet? Det er dei dilemmaa vi har stått i, seier Solberg.

