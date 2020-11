Solberg pressa på feriepengar for permitterte

innenriks

Både Ap, SV og Raudt pressa statsminister Erna Solberg (H) om feriepengar då ho stilte i den munnlege spørjetimen på Stortinget onsdag.

– Nav-direktøren kunne i går melde om at det kom éin ny arbeidssøkjar til Nav i minuttet dei siste dagane. Neste sommar kan over ein kvart million kvinner og menn stå utan feriepengar. Vi ser no for alvor konsekvensane av at retten til feriepengar vart fjerna, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Regjeringa tok bort retten til feriepengar når ein går på dagpengar i 2015.

– Historiene er ofte hjarteskjerande, folk som får liva sine sett på vent, sa Støre om samtalar han har hatt med koronapermitterte.

Han bad regjeringa gjeninnføre feriepengane for å sørgje for at arbeidslause får råd til å betale rekningane sine og ta med barna på ein liten ferietur neste sommar. Han peika på at det òg er viktig for norsk reiselivsnæring at flest mogleg nordmenn kan feriere neste år.

3,4 milliardar kroner

Solberg seier regjeringa har prioritert ordningar som gjer at folk skal komme raskast mogleg tilbake i jobb, og dessutan sikra at dei som er på dagpengar, får dagpengar òg gjennom sommaren. Ho la til at regjeringa ikkje ønskjer å gjere endringar i store ordningar som påverkar balansen i budsjettet.

Ap har i det alternative budsjettet sitt foreslått å bruke 3,4 milliardar til å gjeninnføre retten til feriepengar for arbeidslause som får dagpengar. Også Sp, Raudt og MDG ønskjer å gjeninnføre feriepengar på dagpengar.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes spurde Solberg om kva ho ville seie til dei mange som syntest det er urettferdig at dei ikkje får feriepengar.

Ho kontra med eit spørsmål tilbake:

– Viss feriepengar skal tilbakeførast, skal det då vere mellombels eller ei varig ordning, og skal ho ha ein prioritet som går føre alle andre prioritetar?

– Som politikarar må vi gjere val, og vi har valt å prioritere jobbar i staden for nye velferdsordningar, la Solberg til.

– Sviktar arbeidsfolk

– Desse får jo ikkje noko meir eller mindre jobb ved at dei blir fråtekne feriepengane, og hugs at dei har mista jobb fordi ein har bestemt politisk at bransjane skal stengjast ned. Dei betaler ein høg pris i dag, sa Moxnes.

– Dei som er permitterte i dag, er det på grunn av ein pandemi, ikkje på grunn av politiske vedtak. Alternativet ville vore betydeleg høgare smittetal, svarte Solberg.

Moxnes skulda regjeringa for å ha svikta arbeidsfolk i den nye krisepakken ved å berre gi støtte til bedriftene.

Å gi pengar til bedrifter er å gi pengar til arbeidsplassar og folk. Det er ein samanheng her vi må verne om i framtida, repliserte Solberg.

(©NPK)