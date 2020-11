Solberg og Vedum i klinsj om Norwegian

innenriks

Samtidig som Norwegian-tilsette demonstrere utanfor Stortinget onsdag, vart statsminister Erna Solberg (H) utfordra av Senterpartiet om kvifor regjeringa ikkje vil gjere meir for å redde flyselskapet.

– Folk og næringsliv i Noreg er heilt avhengige av luftfarten. Mange tusen arbeidsplassar er no i fare. Kan statsministeren sitje og sjå på at Norwegian som første norske selskap blir lagd ned og arbeidsplassane forsvinn? spurde Sp-leiaren.

– Må ha livskraft

Solberg peika på at regjeringa totalt har brukt 13–14 milliardar kroner på luftfarten ved å kjøpe ruter og tenester og ved å stille gode låneordningar tilgjengeleg for selskapa.

– Men vi kan ikkje ta heilt ut av diskusjonen at nokre selskap allereie før pandemien hadde utfordringar med finansieringa, sa ho i ei tilvising til Norwegians gjeld på over 40 milliardar kroner.

– Vi har sagt at vi skal finansiere dei selskapa som har livskraft i seg, sa Solberg.

Vedum peika på at ei rekkje andre statar i Europa har stilt opp med kontantstøtte til flyselskapa i landa sine, og han spurde om kvifor Noreg ikkje er villig til å gjere det same.

– Det er eit dilemma kor mykje av skattepengane til norske lærarar, sjukepleiarar og butikktilsette vi skal bruke inn i selskap som kanskje endar i internasjonale venturefond eller kinesiske garantiløysingar. Dette er ord som kanskje er noko å tenkje over for Vedum i ønsket om å bruke ordet «norsk» i annakvar setning, svarte Solberg.

Bad Vedum seie summen

Ho utfordra òg Vedum på kor mykje pengar partiet vil bruke for å redde Norwegian.

– Er det slik at Sp er villig til å klinke ut 48 milliardar kroner til gjelda, eller 20 milliardar kroner eller 15 milliardar kroner? Kor mykje har Vedum tenkt å gi for å vere sikker på å redde arbeidsplassane i eit selskap som har så mykje gjeld, sa Solberg.

– Vi har kanskje ikkje så stor tru på at vi sikrar arbeidsplassar ved å fjerne eigar- og garantiansvarsbelastninga for dei som står bak og som vil hente ut pengar. Vi fryktar at vi berre blir ein overføringssentral inn til dei som har aksjepostar og garantiansvar, sa Solberg.

Både Ap og Sp fremja onsdag eigne forslag i Stortinget om å hjelpe luftfarten gjennom krisa.

Regjeringspartiene og Frp vart denne veka samde om at regjeringa innan utgangen av januar skal komme tilbake til Stortinget med ei vurdering av behovet for ei eiga kompensasjonsordning for luftfarten og andre tiltak framover.

