Senterpartiet fossar fram i Oslo – kan få to på tinget

innenriks

I ei måling Sentio har utført for Klassekampen og Nettavisen, får Sp ei oppslutning i Oslo på heile 7,5 prosent.

Det er ein markant framgang frå 2017, då partiet fekk 2,1 prosent av stemmene i hovudstaden. Ved stortingsvalet i 2013 enda partiet med berre 0,8 prosent.

Framgangen for Senterpartiet kjem etter at Arbeidarparti-veteran og groruddøl Jan Bøhler melde overgang til Senterpartiet 1. oktober.

Turbo

Sist gong ein Senterparti-politikar frå Oslo vart vald inn på Stortinget, var i 1993, då Arne Haukvik vart vald midt under EU-kampen.

Dersom målinga hadde vore valresultatet, ville Sps førstekandidat Jan Bøhler fått følgje med andrekandidat og Oslo Sp-leiar Bjørg Sandkjær inn på Stortinget.

– Vi ser ein Bøhler-effekt. Eg føler vi har fått ein turbo på laget. Vi har bygd oss opp i Oslo over tid. I fjor kom vi inn i bystyret, og vi har fått fleire medlemmer. Etter at Jan kom over, merkar vi auka merksemd og at fleire er opptekne av kva vi står for, seier Sandkjær til Klassekampen.

Bøhler sjølv viser til sakene han trur er årsaka til at fleire ser mot Senterpartiet.

– Kampen for Ullevål sjukehus gjeld mange i Oslo. Eg trur òg det at Senterpartiet har ønskt å bruke mykje mindre pengar på regjeringskvartalet, er noko mange støttar. Vi byrjar òg å markere oss på kriminelle gjengar i Oslo, og blir meir relevante der, seier Bøhler til Nettavisen.

Høgre klart størst i Oslo

Høgre går òg fram på målinga og sikrar seg sju av dei 20 mandata til hovudstaden med ei oppslutning på 27,7 prosent. Ap beheld sine fem på denne målinga. Både Frp og Venstre taper eitt av sine to mandat. Elles er det ingen endringar.

Oppslutninga til partia: (endringar frå stortingsvalet i 2017 i Oslo i parentes)

Høgre: 27,7 (+1,3), Ap: 25,9 (-2,5), Sp: 7,5 (+5,4), SV: 12,3 (+3), MDG 7,3 (+1,3), Raudt 6,5 (+0,2), Frp 6,1 (-3,4), V 4,4 (-4) og KrF 0,8 (-1,3).

Målinga er utført mellom 2. og 14. november. 800 personar er intervjua. Feilmarginen er mellom 1 og 3,6 prosentpoeng.

(©NPK)