Semje mellom Nito og NHO – ingeniørstreik hindra

innenriks

– Vi er sjølvsagt godt fornøgd med å unngå streik. Kravet vårt har heile vegen vore å sikre forhandlingsrett for alle medlemmene våre, og dette ser vi no ei løysing på, seier Nitos forhandlingsleiar Tom Helmer Christoffersen.

Dersom partane ikkje hadde vorte samde ville 200 ingeniørar i ni verksemder gått ut i streik frå onsdag morgon.

Nitos mål i meklinga var å få bort formuleringa «funksjonær» i avtaleverket. Ei formulering dei meinte var gammalmodig. No vil partane jobbe saman for å avklare konsekvensar av å fjerne omgrepet som grunnlag for kva omfang tariffavtalen skal ha, slik at ein i 2022 kan implementere endringane.

Partane skal jobbe fram felles forslag som løyser dette, med eit sikringspunkt som gjer at dette uansett kan løysast lokalt frå 2022.

(©NPK)