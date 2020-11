Panasonic, Equinor og Hydro lanserer batterisamarbeid

innenriks

Dei tre storselskapa har no underteikna ein intensjonsavtale der målet er å utforske moglegheitene for etablering av ein berekraftig og konkurransedyktig europeisk batterinæring.

Perioden fram til sommaren 2021 skal brukast til å analysere marknaden for litiumhaldige batteri i Europa, skriv Panasonic, Equinor og Hydro i ei felles pressemelding tysdag.

Samtidig skal det leggjast planar for grøn batteriverksemd lokalisert i Noreg.

Ventar rask vekst

Arvid Moss, konserndirektør for energi i Hydro, viser til at det blir venta rask vekst i batteriproduksjonen framover, i takt med at innsatsen blir skjerpa for å få ned klimautsleppa.

– Vi meiner Panasonic, Equinor og Hydros kombinerte styrke utgjer eit attraktivt startpunkt for å utforske moglegheitene for ei lønnsam og berekraftig batterinæring i Noreg, der vi har eit sterkt fotfeste, ei fornybar kraftforsyning og nærleik til den europeiske marknaden, seier han.

Dei tre partnarane vil òg undersøkje moglegheitene for etablering av ei integrert verdikjede for batteriproduksjon. Målet er å levere batteri både til elbilar og til annan bruk.

Motutsugu Sato, konserndirektør i Panasonic, meiner samarbeidet kan bane veg for ei «robust og berekraftig batterinæring i Noreg».

Staten må stille opp

Men samarbeidspartnarane legg ikkje skjul på at også staten må stille opp.

Selskapa vil no «gå inn i dialog med relevante styresmakter i Noreg og i Europa med mål om å sikre konkurransedyktige rammevilkår for dette batterisamarbeidet», opplyser dei.

NHO har tidlegare berekna at batteriproduksjon har eit omsetningspotensial i Noreg på 9 milliardar euro i året innan 2030. Det svarer til nærare 97 milliardar kroner med dagens valutakurs.

Men skal det skje, må det satsast betydeleg og umiddelbart, og det blir venta sterk internasjonal konkurranse i alle delar av verdikjeda, fastslo NHO i rapporten «Grønne elektriske verdikjeder» tidlegare i år.

