Oslo-tiltaka kan måtte bli skjerpa, meiner helseministeren

Tysdag vart det meldt om 223 nye smittetilfelle. Dette er 39 fleire enn gjennomsnittet veka før.

– Tala viser alvoret i situasjonen og at det er behov for dei strenge tiltaka som vart innført førre veke, og ikkje minst tiltaka som byrådet kom med tysdag, seier Høie til TV 2.

Det er særleg det at smittetrykket er så seigliva i hovudstaden som bekymrar helseministeren. At mange frå resten av landet òg har ei tilknyting til Oslo, gjer at han òg fryktar at hovudstadssmitten kan spreie seg til resten av landet.

– Det hastar å snu utviklinga i Oslo av omsyn til situasjonen på sjukehusa på austlandsområdet og for å klare å snu utviklinga nasjonalt, seier Høie.

