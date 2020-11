Norwegian trur folk er sveltefôra på reising

innenriks

Det kriseramma flyselskapet har søkt om konkursvern for to dotterselskap i Irland for å klare å komme gjennom koronakrisa.

Konsernsjef Jacob Schram kommenterte prosessen under ein pressekonferanse på hovudkontoret på Fornebu onsdag. Han viser til at fleire andre flyselskap – som Virgin Atlantic og Cityjet – har vore gjennom det same. Målet er å vere klare når koronavaksinar er på plass.

– Eg er ganske sikker på at folk er sveltefôra på å reise. Det er her vi ønskjer å komme ut som eit sterkare selskap. For å klare det treng vi dette vernet no, seier Schram.

