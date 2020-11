Norwegian-sjef: – Det finst ingen garantiar

innenriks

– Dette er ein kompleks prosess, og mykje kan skje. Men vi har god tru på at vi skal komme gjennom dette, sa Schram på ein hasteinnkalla pressekonferanse på hovudkontoret på Fornebu onsdag kveld.

Eit par timar før vart det kjent at det kriseramma flyselskapet har søkt om konkursvern for to av dotterselskapa sine i Irland, mellom dei Arctic Aviation Assets (AAA) som eig alle flya til selskapet.

Avgjerda kjem som ei følgje av at den norske regjeringa sa nei til å gi meir økonomisk støtte til flyselskapet under koronapandemien.

– Sveltefôra på reising

Eit konkursvern vil gi Norwegian eit pusterom på opptil fem månader, som skal brukast til ei restrukturering og finansiell overhaling av selskapet.

Gjennom ein såkalla «examiner», oppnemnd av retten, får selskapet moglegheita til å sikre ny kapital og etablere ei juridisk bindande gjeldsordning. Prosessen vil gi vern mot store pengekrav frå kreditorar og andre i ein periode der Norwegian prøver å redde økonomien i selskapet.

– Målet vårt er å finne løysingar i samarbeid med interessentane våre som gjer at vi kjem gjennom dette som eit finansielt sterkare og meir robust flyselskap, seier Schram.

Planen er å vere klar til å tilby reiser når ein koronavaksine er på plass.

– Ein vaksine er like om hjørnet. Eg er ganske sikker på at folk er sveltefôra på å reise. Det er her vi ønskjer å komme ut som eit sterkare selskap. For å klare det, treng vi dette vernet no, seier Schram.

Han peikar på at fleire flyselskap har vore gjennom liknande prosessar tidlegare, som Virgin Atlantic og Cityjet.

– Men prosessen er ikkje gitt på førehand. Vi veit ikkje korleis det vil utvikle seg, erkjenner han.

– Har nok pengar

Finansdirektør Geir Karlsen meiner Norwegian har tilstrekkeleg likviditet til å komme gjennom denne prosessen. Selskapet har framleis rundt 3 milliardar kroner på bok.

– Vi har passa godt på kassen. Så får vi sjå kva kapitalbehovet blir når vi kjem ut av denne prosessen. Vi har fullt fokus på restruktureringa for å kunne komme ut i andre enden som eit investerbart selskap, seier Karlsen.

Norwegian vil halde fram med å flyge på det noverande ruteprogrammet, og aksjen vil bli handla som normalt på Oslo Børs. Norwegian Reward held fram som normalt, slik at medlemmene kan halde fram med å tene opp og bruke cashpoints.

Norwegian har tidlegare meldt at flyflåten til selskapet skal reduserast. Selskapet ser for seg at kortdistanseflygingane vil halde omtrent fram som no etter vinteren, medan langdistanserutene blir bortimot halvert.

I påvente av kunngjeringa vart all handel av Norwegian-aksjar stansa på Oslo Børs onsdag ettermiddag. Då vart aksjen omsett for 0,47 kroner. Hittil i år har Norwegian-aksjen falle med 98,74 prosent.

(©NPK)