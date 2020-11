Neppe Moria-flyktningar til Noreg i år

innenriks

– Vi kan ikkje berre hente folk, seier justisminister Monica Mæland (H).

Meldinga kom i Stortingets spørjetime sist onsdag.

Leiaren i Stortingets kommunalkomité, Karin Andersen (SV) bad Mæland gjere greie for arbeidet som blir gjort for å hente 50 asylsøkjarar, som vil få opphald i Noreg, frå flyktningleirar i Hellas.

No ventar Utlendingsdirektoratet (UDI) på å få ei liste over aktuelle kandidatar for relokalisering gjennom EU-kommisjonen, så det er uklart når dei første asylsøkjarane kjem til Noreg. Men det dryger truleg inn i 2021, opplyser UDI til Vårt Land.

I mai sa regjeringa at dei skal hente ut «sårbare barn og familiar, med stor sannsyn for opphald» frå flyktningleirar i Hellas. I september, kort tid etter at Moria-leiren brann, sa KrF-statsråd Kjell Ingolf Ropstad at regjeringa skal hente 50 flyktningar frå Hellas og at dei skal få asylsøknaden sin behandla i Noreg.

Kriteria frå regjeringa er mellom anna at søkjarane er frå Syria og at dei tilhøyrer ein familie med mindreårige barn som kan reise samla til Noreg.

