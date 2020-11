Intens kamp om budsjettmilliardar: KrF åtvarar mot Frp-krav om bistandskutt

innenriks

Onsdag sat regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF og Framstegspartiet i fleire forhandlingsmøte i håp om å komme fram til ein avtale om statsbudsjettet for neste år.

– Vi er i ein situasjon der Verdsbanken seier at nedkjempinga av fattigdom er sett seks–sju år tilbake, på grunn av den pandemien vi står i. Jenter blir tekne ut av skulen, og talet på barnebruder går opp, seier KrFs forhandlingssjef Tore Storehaug til NTB.

– Dette er ikkje tida for å senke ambisjonane på internasjonal solidaritet, slår han fast.

Men Frp har foreslått å kutte løyvinga til bistand på budsjettet for neste år med 11,4 milliardar kroner. Samtidig viser partiet til at budsjettet blir styrkt med 3 milliardar viss Noreg ikkje tek imot nokon av dei 3.000 kvoteflyktningane som no ligg inne.

Kjernesaker

Problemet er at kvoteflyktningar og bistand er kjernesaker for Venstre og ikkje minst KrF.

– Vi har vore klar over at det er ein betydeleg avstand mellom Frp og regjeringspartia i desse spørsmåla, seier Storehaug onsdag.

Han minner likevel om at dei fire partia på borgarleg side i regjeringsforhandlingane i januar 2019 vart samde om 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand.

– Regjeringspartia har lagt fram eit statsbudsjett som står på Granavollplattforma, med 1 prosent av BNI til bistand og 3.000 kvoteflyktningar, seier Storehaug.

Frps forhandlingsleiar Sylvi Listhaug svarer dette på direkte spørsmål frå NTB om kor viktig det er for partiet å få til eit kutt i bistand og kvoteflyktningar.

– For oss er det viktig å få til det landsstyret og landsmøtet har vedteke at vi skal få til.

Drastiske avgiftskutt

Når det gjeld utgiftssida av budsjettet, vil Frp stryke fleire av regjeringsforslaga.

Blant desse er kutta i den såkalla nettolønnsordninga for sjøfolk, kutt i pensjonane for private barnehagar og forslaget om å slå saman dei to taka for eigendel i frikortordninga for helsetenester. Samla kostar det omkring 1 milliard kroner å reversere desse grepa.

Frp foreslår i budsjettalternativet sitt avgiftslettar på totalt 16,5 milliardar. Eit krav om avgiftskutt på varer mange nordmenn reiser til Sverige for å kjøpe, nemleg alkohol, tobakk og sukkervarer, er blant krava. Å setje norske avgifter på vin og øl ned til svensk nivå kostar 5,75 milliardar.

Det har òg falle Frp tungt for brystet at regjeringa aukar avgiftene for bilistane med nær éin milliard kroner og svekkjer vegsatsinga neste år.

Kan bli løfta opp

Førebels er det finanspolitikarane til dei fire partia som forhandlar, men i innspurten blir samtalane gjerne løfta opp til dei parlamentariske leiarane eller partileiarane. Det vil truleg skje òg denne gongen.

Viss den foreslåtte framdriftsplanen blir spikra, skal finansinnstillinga givast fredag 27. november. Planen gir regjeringspartia frist til laurdag med å leggje inn alle merknadene og tala sine. For at det skal gå, må forhandlingane vere sluttførte fredag.

Bakteppet for forhandlingane, er at Frp for første gong sidan 2013 har stått på utsida i budsjettprosessen.

Partane vart måndag samde om ein ny krisepakke for koronaramma bedrifter og norske kommunar på totalt 22,4 milliardar kroner. Pakken skal inn i budsjettet.

(©NPK)