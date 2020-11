Handelspause for Norwegian på Oslo Børs

innenriks

Handelspausen tredde i kraft klokka 13.39 onsdag.

Stenginga skjedde etter at aksjen nokre timar før hadde nådd eit lågmål på 0,44 kroner. Sidan klatra han til 0,47 kroner. Hittil i år er aksjekurset til flyselskapet redusert med 98,74 prosent.

Pausen skjer same dag som statsminister Erna Solberg (H) på Stortinget vart utfordra av Senterpartiet om kvifor regjeringa ikkje vil gjere meir for å redde flyselskapet.

Førre veke fekk Norwegian nei frå staten til ytterlegare milliardar i krisestøtte. Med store løpande utgifter, kan det vere eit spørsmål om tid før selskapet er konkurs dersom det ikkje får tilført fleire middel snart.

Spesiell observasjon

Resultatrapporten frå flyselskapet for tredje kvartal viser at det 30. september sat på ein likviditet på 3,4 milliardar kroner, og at den månadleg har gått ned med rundt 500 millionar kroner. Det betyr at Norwegian ved utgangen av oktober truleg hadde rundt 3 milliardar kroner igjen på bok. Dette vil vere nok til å halde selskapet gåande gjennom vinteren.

Etter nei frå staten, har selskapet permittert ytterlegare 1.600 tilsette og sett fleire fly på bakken. Før koronakrisa hadde selskapet over 10.000 medarbeidarar, men dei neste månadene vil berre om lag 600 vere i arbeid.

Allereie frå førre måndag vart selskapet sett på Oslo Børs´ liste over selskap som er under spesiell observasjon på grunn av uvisse knytt til prisinga av selskapet.

Boeing-trøbbel

Norwegian sleit med konsekvensane av dei tekniske problema med 787 Dreamliner og at 737 Max vart sett på bakken som følgje av to ulykker, og selskapet vart hardt ramma då koronapandemien slo inn. Nesten all trafikk har vore innstilt, og selskapet vedtok i mai omfattande kapitalendringar der gjeld vart omdanna til aksjar og tidlegare kreditorar dermed vart store eigarar i flyselskapet.

Det er òg innleidd ein rettsleg prosess mot Boeing for å heve kjøpet av 97 fly av typane 737 Max og 787 Dreamliner.

Onsdag kom beskjeden om at amerikanske luftfartsstyresmakter har godkjend Boeing 737 Max for flyging igjen etter nesten to år på bakken.

(©NPK)