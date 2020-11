Høie: Smittetala flatar ut, men vi kan ikkje senke skuldrene

innenriks

– Smittetala den siste veka er på nivå med veka før. Kurva har ikkje stige like bratt som dei førre vekene. Det kan vere ein indikasjon på at tiltaka som er sett i verk, har hatt effekt. Men det er for tidleg å konkludere på dette, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag.

– Vi har likevel rundt 4.000 nye smitta førre veke, og veka før.

Onsdag ligg 143 personar på sjukehus med covid-19. 15 av desse er så alvorleg sjuke at dei ligg i respirator.

– Det betyr at situasjonen framleis er alvorleg og uviss. Vi kan framleis risikere ukontrollert spreiing av viruset og sprengt intensivkapasitet som vi har sett i mange andre europeiske land, seier Høie.

– Derfor kan vi ikkje senke skuldrene.

