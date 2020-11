FHI: Auken av koronasmitten har avteke

innenriks

I oktober var reproduksjonstalet (R) for koronasmitten på 1,4. I november har det falle til 1,2, anslår Folkehelseinstituttet (FHI).

R-talet er ei matematisk utrekning av kor mange personar ein koronasmitta smittar vidare. For at smittetalet skal minke, må R-talet vere under 1.

– Flata ut

I den siste vekerapporten går det fram at det vart meldt 3.994 smittetilfelle i veke 46, ein ørliten nedgang frå veke 45, då det vart meldt om i alt 4.045 tilfelle. I vekene før har det vore meldt om ein betydeleg smitteauke.

– Vi ser teikn til at talet på nye smitta som er registrerte, har flata ut. Auken er ikkje sterk, slik han har vore i mange veker før dette, opplyste FHI-direktør Camilla Stoltenberg på ein pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

– Dette skjer etter fleire veker med betydeleg auke. Men situasjonen er ustabil, seier ho og viser til at Danmark fekk eit fall før det kom ein brå auke igjen.

Også Noreg hadde ein liten reduksjon i midten av oktober, før auken skaut fart, påpeikar Stoltenberg.

– Smittetrykket i Noreg er framleis høgt, med store lokale variasjonar.

Likt talet på på sjukehus

Delen positive blant dei testa har auka frå 2,52 prosent i veke 45 til 2,78 prosent i veke 46.

Oslo har høgast førekomst med 303 melde tilfelle per 100.000 innbyggjarar for veke 45 og 46 samla. Deretter følgjer Vestland med 230 og Viken med 202 tilfelle, medan Møre og Romsdal har lågast førekomst med 32 melde tilfelle. Talet på smitta gjekk ned i seks fylke.

Tala på dei som vart lagde inn på sjukehus, var 91 i veke 46, mot 92 i veka før. Helse sør-aust har det høgaste talet nyinnleggingar.

15 av dei innlagde hadde behov for intensivbehandling, same talet på som i veke 45.