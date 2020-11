Første koronadødsfall blant barn her i landet

innenriks

– Av omsyn til personvern og etter ønska til familien kommenterer vi ikkje saka ytterlegare, seier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

Statsminister Erna Solberg (H) seier det er veldig vondt å høyre om dødsfallet.

– Eg sender dei varmaste tankane mine til familien og alle dei som no har mista ein dei var glad i, seier ho.

– Noko av det vondaste

Også helseminister Bent Høie (H) sender tankane og medkjensla sine til dei pårørande.

– Tankane mine og medkjensla mi går til dei pårørande som no står midt i sorga og saknet. Å miste eit barn er noko av det vondaste vi menneske kan oppleve, seier han.

Han understrekar at koronadødsfall sjølv blant alvorleg sjuke barn er sjeldne.

– Men det kan skje, og no har det dessverre òg skjedd i Noreg, seier helseministeren til NTB.

– Spesielt trist med barnedødsfall

Helsedirektør Bjørn Guldvog vart òg informert om dødsfallet onsdag.

– Det er spesielt trist at vi har fått barnedødsfall òg i Noreg. Vi har den største medkjensla med familien og dei pårørande. Vi veit at denne sjukdommen òg kan vere alvorleg for barn, spesielt viss ein har ein alvorleg diagnose i tillegg, som eg skjønar var tilfelle med dette barnet, seier han til NTB.

Helsedirektøren seier at dette viser kor viktig det er å unngå smitte òg i yngre aldersgrupper.