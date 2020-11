Equinor får ny smekk av Petroleumstilsynet

innenriks

I eit tilsyn som vart gjennomført i sommar, avdekte Petroleumstilsynet (Ptil) at det i delar av Equinor ikkje blir sikra nødvendig tid til vernearbeid. Det vart òg påvist mangelfull opplæring av verneomboda og sein involvering i saker av betydning for tryggleiken.

Equinor har no fått frist til 4. desember for å leggje fram ein plan for å rette opp. Innan 1. mars neste år må tiltaka vere gjennomførte.

Ptil påpeikar at Equinor dei seinare åra har gjennomført fleire spareprogram. Dette kan ifølgje tilsynet få konsekvensar for tryggleik og arbeidsmiljø og påverke evna til å førebyggje store ulykker.

