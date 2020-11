Bent Høie håpar alle kan reise heim til jul

innenriks

– Det er ingen av oss som kan gi garantiar i dagens situasjon, sa helseministeren på koronapressekonferansen på onsdag.

Høie understreka at han håpar at tiltaka som no er innførte, ikkje vil gjere det nødvendig å innføre reglar som vil hindre folk i å feire jul med familie og venner.

Han bad òg folk om å setje seg inn i reiseråda frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Dei har kome med råd om korleis ein bør oppføre seg når ein er på reise i Noreg frå område med høg smitte til område med mindre smitte, sa Høie.

Justisminister Monica Mæland (H) understreka at det òg er lite truleg at det vil bli innført lokale reiserestriksjonar.

– Vi ønskjer ikkje eigne lokale reglar for karantene, sa ho og la til at denne typen reglar fekk utilsikta konsekvensar i vår.

– Men vi har jo ein del lokale reglar for ein del andre ting. Og dei må ein jo setje seg inn i når ein reiser, sa ho.

