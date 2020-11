Bellona koplar langvarig svikt i vedlikehald til storbrann på Melkøya

innenriks

Brannen på Equinors gassanlegg på Melkøya i september kom etter langvarig etterslep av vedlikehald, ignorering av feilmeldingar og vanskelege arbeidsforhold for vernetenesta på anlegget, meiner Bellona, som har granska brannen. Equinor avviser rapporten frå stiftinga og meiner han inneheld feil.

Onsdag formiddag la stiftinga fram dei førebelse resultata av si eiga gransking av brannen 28. september. Dei meiner at olje frå ein varmevekslar lak inn i eitt av luftinntaka og tok fyr på grunn av feil i vedlikehaldet. Dette førte ifølgje Bellona til brannen som no har resultert i at heile anlegget blir stengt i inntil eitt år.

Equinor: Feil i rapporten

Berre små marginar skilde brannen frå å bli katastrofal, men fordi eit forsyningsskip med stor sløkkjekapasitet tilfeldigvis låg i hamna i Hammerfest den aktuelle dagen, vart brannen likevel sløkt, ifølgje miljøstiftinga. Alt sjøvatnet som vart pumpa over anlegget har likevel ført til omfattande skadar, meir omfattande enn om det hadde vorte brukt ferskvatn.

– Vi har ikkje sett Bellonas rapport. Men basert på informasjon vi har fått gjennom media, ser vi at rapporten inneheld feil i hendingsgang og årsaksforhold, seier pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor til NTB.

Equinor meiner Bellona ikkje har grunnlag for å trekkje konklusjonar om brannen.

– Følgde ikkje opp

– Dei har ikkje vore på anlegget på Melkøya. Dei har ikkje vore på åstaden for brannen, og dei manglar vesentleg informasjon, både teknisk og ikkje minst det å kunne snakke med alle som har kunnskap om hendinga, anlegget og historikken. Dette er informasjon som granskingane til både Equinor og Petroleumstilsynet (Ptil) har tilgang til, seier Eriksen.

Bellona trekkjer òg fram at Equinor ikkje har følgt opp pålegg og sanksjonar frå Petroleumstilsynet over fleire år. Tysdag offentleggjorde tilsynet ein rapport frå eit tilsyn av anlegget som hadde vorte gjort veka før brannen skjedde. Der vart Equinor gitt pålegg etter at det var identifiserte alvorlege brot på regelverket når det gjeld avviksbehandling.

– Vi registrerte mellom anna at fleire forhold som tidlegare var påpeika av Ptil, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbetrast, ikkje var korrigerte eller følgt opp i samsvar med svaret, står det i rapporten frå Ptil.

