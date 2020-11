innenriks

– Det er alvorleg når det oppstår smitte. Mange må i karantene, og skulen må stengje, seier rektor Annegrete Møller-Stray til Aftenposten.

Utbrotet starta for to veker sidan, men smittespreiinga har ifølgje rektoren stansa etter at skulen vart stengd 9. november.

– Det er eit kortvarig tiltak for å bryte moglege smittekjeder. Vi kjem til å opne skulen igjen frå måndag, seier Møller-Stray.

Skulen går då tilbake til raudt nivå, som mellom anna inneber færre elevar på skulen.

(©NPK)