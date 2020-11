Vedum ønskjer tverrpolitisk løysing om abortlova

innenriks

– Vi er veldig tydelege på at vi ønskjer ro og at vi ønskjer at grensa på 12 veker skal bestå. Det er ei viktig sak for oss, og det har det vore heile vegen, seier Vedum til Dagen.

Han er frustrert over Høgre og KrF som han meiner opna døra for dagens abortdebatt.

– Noko av det tristaste med KrFs retningskamp var at ein vekte ein sovande bjørn. Så viktige spørsmål høyrer ikkje heime i politiske maktkampar, då skjer berre det motsette av det ein ønskjer, og det er det vi ser no, seier han.

Kald skulder

No inviterer Vedum Høgre, Ap og Frp med på ein avtale som slår fast at 12-vekersgrensa skal liggje fast.

– Denne typen saker burde ikkje vere eit spørsmål i regjeringsforhandlingar. Eg meiner ein burde funne ein brei, politisk løysing der dei store partia Ap, Høgre og Sp kom saman, vart samde og sa at sånn gjer vi det, seier Vedum.

Hos dei andre store partia er det derimot ingen jubel over Vedums forslag. Verken Høgre, Ap eller Frp seier ja til invitten, skriv Dagen.

Splitting i dei fleste parti

Etter at seks av ni parti på Stortinget har lagt fram førsteutkasta sine til partiprogram for neste stortingsperiode, er det berre Høgre som heilhjarta støttar dagens abortlov. I tre parti er programkomiteane delte i abortspørsmålet, skreiv Dagen tidlegare i oktober.

Programkomiteen i Raudt foreslår å utvide retten til sjølvbestemd abort til veke 22. I SV vil dei utvide grensa til veke 16. I MDG vil eit fleirtal i programkomiteen utvide grensa til veke 18

Både Ap og Sp støttar dagens abortlov, men her er programkomiteane delte.

(©NPK)