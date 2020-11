Senterpartiet trekkjer seg frå forhandlingane om Forsvarets langtidsplan

innenriks

– Senterpartiet kan ikkje akseptere ein langtidsplan som ikkje gir Forsvaret det løftet det treng, seier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete til NTB.

– Noreg treng eit sterkare forsvar. Vi kan ikkje sjå at det er mogleg å skape eit fleirtal med verken Høgre eller Frp for eit forsvar som er sterkt nok i våre auge. Derfor varslar vi no at vi trekkjer oss frå forhandlingane.

Samtalane i utanriks- og forsvarskomiteen har gått føre seg i to veker. Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre har ikkje lagt skjul på at dei ønskjer eit breitt forlik om ein ny forsvarsstruktur for åra 2021–2024.

Men med Sps exit blir det no opp til Framstegspartiet og eventuelt Arbeidarpartiet å sikre fleirtal for planen.

Fryktar auka spenning

Navarsete åtvarar sterkt mot å vedta regjeringsplanen for Forsvaret utan eit kraftig løft.

– Når Forsvaret ikkje blir prioritert, blir Noregs innverknad i våre eigne nærområde svekt, og den sikkerheitspolitiske spenninga rundt Noreg kan dermed auke, fryktar den tidlegare partileiaren.

Ho viser til at Sp har hatt tydelege prioriteringar for Forsvaret over mange år.

– Hæren må få nye stridsvogner og treng openbert dedikerte helikopter i nord stasjonert på Bardufoss. Både Hæren, Heimevernet, Sjø- og Luftforsvaret treng fleire soldatar.

Navarsete hevdar òg at overvakinga av norske havområde har vorte sterkt svekt som følgje av den «meiningslause nedlegginga av Andøya flystasjon».

Langt på overtid

Forsvarsplanen skal etter planen behandlast tysdag, men kan bli utsett.

Éi av årsakene til det er at budsjettforhandlingane mellom regjeringspartia og Frp dreg ut. Kravet til opposisjonen om meir pengar til fleire folk i Forsvaret allereie i 2021 krev auka økonomiske rammer.

– Det blir nok ikkje vidaresending frå komiteen innan fristen tysdag, sa komitéleiar Anniken Huitfeldt (Ap) til VG måndag.

I 2017 forhandla Høgre og Frp, som då sett saman i regjering, fram ein langtidsplan med støtte frå Arbeidarpartiet, KrF og Venstre.

Kan bli stykkevis og delte

Men Huitfeldt la allereie måndag, før Sps exit, ikkje skjult på at det spøkte for eit breitt og samla fleirtal for planen.

– Eg ser for meg nokre vedtak med breie fleirtal. Eg kan berre seie at Ap vil stemme for det vi er for, og at eg har oppmoda alle partia til å leggje seg innanfor ansvarlege økonomiske rammer, seier Huitfeldt til VG.

Etter det NTB forstår, kan enden på visa bli at opposisjonspartia fremjar sine primærstandpunkt under stortingsbehandlinga, men at dei sørgjer for fleirtal ved sekundært å stemme for ulike delar av regjeringsplanen.

Behandlinga av ny forsvarsstruktur er allereie solid på overtid. Årsaka er at forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) opphavlege plan, som skulle behandlast i Stortinget før sommaren, vart send i retur til statsråden med krav om ei rekkje endringar. Ein ny plan vart lagt fram i midten av oktober.

Både Ap, Frp og Sp har kravd fleire folk i Forsvaret allereie i 2021.