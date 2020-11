Positiv koronatest i besetninga på russisk fiskebåt

innenriks

Besetningsmedlemmen frå Aquamarine vart natt til tysdag frakta til Universitetssjukehuset Nord-Noreg med mistanke om covid-19-sjukdom. Vedkommande har no testa positivt, opplyser Tromsø kommune tysdag ettermiddag.

Det er 42 personar i mannskapet, alle russiske.

– Dei oppheld seg om bord og får ikkje gå i land inntil vidare. Mannskapet blir transportert bort frå båten tysdag, og blir innlosjert på ein eigna karantenestad, seier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Besetningsmedlemmer som viser symptom på covid-19, blir innlosjerte ved koronasenteret i Kroken.

Kommunen har tysdag òg testa alle tilsette i Tromstun barnehage etter at eit barn i barnehagen i helga testa positivt på covid-19. Også desse prøvesvara blir venta onsdag.

Det same gjeld rundt 30 personar ved vaksenopplæringa. Dei vart testa etter at ein elev i helga testa positivt for covid-19.

(©NPK)