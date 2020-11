NRK utset avgjerda om flytting

innenriks

– Vi rekk ikkje å finne ny NRK-tomt før nyttår. NRK er no i ein fase der vi jobbar med ulike alternativ, fleire av dei er kjende frå før av. Eg håpar at vi skal lande ei avgjerd innan eit halvt års tid, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Aftenposten.

Det har lenge vore klart at NRK skal flytte frå Marienlyst i Oslo. I februar vart det klart at tomta der dei held til i dag, blir seld til Johan H. Andresens selskap Ferd. Planen var å ta ei avgjerd om kvar dei skal flytte i år, men no blir dette altså likevel ikkje noko av.

NRK har vorte tilboden ei rekkje tomter. I juni vart det kjent at Bjørvika, Bryn​, Storo​, Løren​, Lillestrøm​ og Lilleaker er peikt ut av NRK som dei forslaga som best oppfyller kriteria deira.

No er det klart at NRK òg har vorte tilbode tomta til Veterinærhøgskolen på Adamstuen. Samtidig har Universitetet i Oslo tilbode NRK å bli ein del av Oslo Science City – området mellom Majorstuen og Blindern, rett ved sida av der NRK held til i dag, som skal utviklast til eit nytt innovasjonsdistrikt.

Thor Gjermund Eriksen vil ikkje seie kva tomter NRK for tida ser på som mest aktuelle. Dei har tidlegare sagt at dei ønskjer ei sentral plassering og gode kollektivmoglegheiter innan kort avstand.

(©NPK)