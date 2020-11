innenriks

Det opplyser bydel St. Hanshaugen til VG. Kommunikasjonsrådgivar Christine Thune i bydelen seier til avisa at smittetilfella ikkje har nokon fellesnemnar, sett bort frå at to personar var i same følgje.

– Det kan derfor sjå ut som at vi har ein såkalla «superspreiar»-situasjon – og mogleg at ein tilsett kan vere ein asymptomatisk berar – utan at dette er dokumentert, seier ho.

Måndag var den siste dagen med skjenking i hovudstaden før det vart innført skjenkestopp tysdag.

