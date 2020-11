Strid om ny forsvarsplan: Bakke-Jensen kalla inn på teppet

innenriks

Forhandlingane heldt fram måndag ettermiddag. Då var statsråd Frank Bakke-Jensen (H) til stades i Stortinget for å svare på spørsmål om innfasinga av nye P8 overvakingsfly og flytting frå Andøya til Evenes.

– Vi meiner føresetnadene for å leggje ned Andøya flystasjon har endra seg totalt, på grunn av kostnad og fordi ein ikkje har svar på mange av spørsmåla Senterpartiet har stilt, seier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete til NTB.

Ho ber no Høgre, Frp og Ap ta stilling til saka på nytt.

Forsvarsplanen skal etter planen sendast vidare tysdag, men det blir truleg utsett. Éi av årsakene til det er at budsjettforhandlingane mellom regjeringspartia og Frp dreg ut. Kravet til opposisjonen om meir pengar til fleire folk i Forsvaret allereie i 2021 krev auka økonomiske rammer.

Fryktar hastebehandling

Navarsete fryktar at Framstegspartiet og Arbeidarpartiet vil haste gjennom ei semje om ny langtidsplan for Forsvaret for perioden 2021–2024 i skuggen av korona og diskusjonar om statsbudsjettet.

– Eg er redd Høgre, Frp og Ap ønskjer at dette skal landast fort og utan nye store grep eller pengar, medan merksemda er på korona og krisepakkar, seier ho.

– Den einaste grunnen til å haste gjennom saka tysdag, er å unngå debatt om viktige saker som Andøya flystasjon, oppbygging av Hæren og Heimevernet, kjøp av helikopter og stridsvogner, langtrekkjande luftvern og ny brigade sør, seier stortingspolitikaren.

Navarsete understrekar at ho ikkje kan akseptere ein ny forsvarsplan utan kraftig auke i personell og innsats. Det same har vore klart signalisert frå Ap og Frp. Saman har dei tre partia fleirtal i Stortinget.

Sendt i retur

Behandlinga av ny forsvarsstruktur er allereie solid på overtid. Årsaka er at Bakke-Jensens opphavlege plan i vår vart send i retur til statsråden med krav om ei rekkje endringar. Ny plan vart lagt fram i midten av oktober, og forhandlingane har no gått føre seg eit par veker.

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre ønskjer eit breiast mogleg fleirtal bak ein ny forsvarsplan. Måndag var både Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV framleis med i samtalane på Stortinget.

Ap har kravd 500 fleire tilsette i Forsvaret i 2021. Tiltaket kostar omkring 500 millionar og føreset meir pengar i 2021-budsjettet.

Også ei «reell helikopterløysing til Hæren», basert på Bardufoss, framskunding av langtrekkjande luftvern på Ørland og Evenes og unntak for Forsvaret frå kuttkrava i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma til regjeringa har stått på Aps kravliste.

