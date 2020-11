Stortinget jekkar opp krisepakke med milliardsum

innenriks

Partane sat i eit nytt forhandlingsmøte måndag formiddag, men noka løysing var framleis ikkje klar då dei gjekk frå kvarandre.

– Vi kjem nærare, men vi er enno ikkje i mål. Det handlar både om kompensasjonsordninga, luftfarten og om å få på plass dei riktige tinga for å redde bedrifter og sikre arbeidsplassane til vanlege folk, seier Frps forhandlingsleiar Sylvi Listhaug.

Regjeringa la sist tysdag fram ein eigen krisepakke på totalt 17,7 milliardar for å hjelpe norske bedrifter og kommunar gjennom den siste bølgja av koronasmitte.

Etter det NTB forstår har Frp i forhandlingsrommet fått jekka opp pakken til totalt over 20 milliardar kroner. Partane møtest til nye forhandlingar klokka 12.

Høgare nivå

Forhandlingane om pakken har teke det meste av tida den siste veka. Det betyr at samtalane om statsbudsjettet for neste år knapt har komme skikkeleg i gang.

Nivået på kompensasjonen til bedrifter som har fått stor omsetningssvikt, er blant spørsmåla som må landast. Frp har sagt at regjeringsforslaget på 60 prosent kompensasjon i september og oktober og 70 prosent i november og desember, er for lågt.

Eit høgare nivå enn dette for alle dei fire månadene ligg no på bordet.

Samtidig har Frp kravd at taket på 50 millionar per bedrift må hevast, mellom anna av omsyn til bedrifter som er organiserte som konsern.

Moms og flypassasjeravgift

Framstegspartiet ønskjer at dagens låge momssats på 6 prosent for kultur, transport og reiseliv skal forlengjast over nyttår. Men etter det NTB forstår er det framleis usemje om kor lenge ordninga skal vidareførast. Regjeringa har foreslått å heve momsen til 12 prosent frå nyttår.

Også flypassasjeravgifta skal kuttast frå nyttår, om Frp får det som partiet vil. Å kutte avgifta for heile 2021 har ein anslått kostnad på 1,6 milliardar kroner.

Når det gjeld luftfart, blir det drøfta ei løysing der regjeringa får beskjed om å komme tilbake til Stortinget i løpet av vinteren med nye grep.

Ein av fordelane med forhandlingane om krisepakken, er at desse pengane blir henta direkte frå Oljefondet. Forhandlarane treng dermed ikkje bekymre seg for korleis auka satsingar skal dekkjast inn i form av kutt eller omprioriteringar, slik situasjonen er i sjølve budsjettet.

Formelt sett er krisepakken lagt fram i eit såkalla tilleggsnummer og ein del av statsbudsjettet for neste år.

