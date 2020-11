Semje om krisepakke – Sylvi Listhaug tilrår Frps stortingsgruppe å seie ja

innenriks

– Det ser veldig bra ut no, så vi kjem til å innkalle stortingsgruppa vår og gjennomgå det som no ligg på bordet, seier Frps nestleiar Sylvi Listhaug.

Ho har leidd forhandlingane på vegner av Frp, og har kravd at regjeringa legg meir pengar på bordet for å berge bedrifter som er hardt ramma av koronakrisa.

Regjeringa la sist tysdag fram ein eigen krisepakke på totalt 17,7 milliardar. Etter det NTB forstår, har Frp i forhandlingsrommet fått jekka opp pakken med mellom fire og fem milliardar kroner.

Listhaug tilrår ja

Listhaug er godt fornøgd med resultatet og seier ho vil tilrå stortingsgruppa å seie ja til avtalen. Mellom anna har Frp fått inn betydelege forbetringar for dei koronaramma bedriftene og for luftfarten.

– Det viktigaste her er faktisk å sikre arbeidsplassar for bedriftene våre, jobbane til folk. Det er det det handlar om. Eg håpar at dei forbetringane som er gjorde, blir godt mottekne ute der. Både blant dei som eig bedriftene og dei som jobbar der, seier Listhaug.

Førebels vil ho ikkje gå i detalj om kva partia har vorte samde om.

Frp-krav om auka kompensasjon

Forhandlingane har mellom anna handla kompensasjonen til bedrifter som har fått stor omsetningssvikt. Frp har sagt at regjeringsforslaget på 60 prosent kompensasjon i september og oktober og 70 prosent i november og desember, er for lågt.

Etter det NTB forstår vil bedriftene som kjem inn under ordninga få minst 80 prosent kompensasjon i vintermånadene.

Frp har òg kravd at kuttet i flypassasjeravgifta og kuttet i den låge momsen blir vidareført.